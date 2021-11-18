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13:02 24 Ноября 2021 Просмотров 1622   КомментариевКомментарии

Стало известно, кто заменит Меркель на посту канцлера Германии

Новым канцлером Германии вместо ушедшей с должности Ангелы Меркель станет лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц.

Ангелу Меркель заменит Олаф Шольц

Об этом сообщило агентство DPA. Три прошедшие в Бундестаг партии договорились о создании правящей коалиции. В среду, 24 ноября, соглашение будет обнародовано.

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По итогам выборов в Бундестаг социал-демократы заняли первое место, опередив христианских демократов, с которыми они сейчас формируют правительство. В состав новой коалиции вместе с СДПГ войдут «Зелёные» и Свободная демократическая партия.

напомним, выборы в Бундестаг прошли в конце сентября. Блок христианских демократов, к которому принадлежит действующая канцлер Ангела Меркель, потерял 48 мест в парламенте, социал-демократы получили на 53 кресла больше, чем было у них до выборов.

Полномочия Меркель официально уже прекратились, однако она продолжает исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

Ранее Власти сообщали, что в эксклюзивном интервью Deutsche Welle канцлер Ангела Меркель рассказала о планах на будущее после ухода со своей должности.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Ангела Меркель, Германия, Олаф Шольц
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