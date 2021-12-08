Жадностью и некомпетентностью Рошук уничтожила издание «Буквы» и должна принести извинения, — Карточный Офис

Основатели издания «Буквы» Катерина Рошук и Петр Терентьев должны принести извинения журналистскому коллективу и своей аудитории — за ложь и джинсу в публикациях.

Об этом пишет телеграмм-канал Карточный Офис.

Напомним, в конце ноября часть редакции «Букв» заявила об увольнении из-за «токсичной атмосферы» в коллективе, системного буллинга и оскорблений со стороны руководства. Бывший SMM-менеджер Владислав Волков также раскрыл внутреннюю кухню работы издания: заказные материалы, черный пиар, ботоферма.

Как пишет Карточный Офис, Рошук превратила «Буквы» в «помойку для размещения джинсы». «Жадность и беспринципность часто выходят боком. Грустная история издания «Буквы» является прекрасным примером того, как стремление пары некомпетентных журналистов заработать все деньги мира, вызвало бунт внутри коллектива и разрушило все их надежды», — говорится в публикации.

После публичного обвинения от бывших сотрудников Рошук заявила о рейдерском захвате и обвинила команду в клевете. Предъявленные обвинения она так и не прокомментировала. «Нормальную журналистику она делать не умеет, а заниматься саморазвитием в ее почти 40 лет видимо уже поздно. Возможно, много энергии уходит на поиск молодых людей вдвое младше ее для удовлетворения своих личных потребностей. Катерину неоднократно видели в разных заведениях Киева в компании мальчиков-старшекласников, которые буквально годятся ей в сыновья. Интересно, это действительно лично для себя или так Рошук добывает школьников для своих VIP-клиентов, стареющих полу-олигархов, у которых молодые мальчики всегда в цене?», — пишет Карточный Офис.

По данным канала, сейчас в редакции «Букв» осталась пара сотрудников, а теряющее контроль руководство пытается нанять на работу кого угодно, включая пользователей соцсетей, которые просто комментировали их публикации.

«Выглядит это довольно жалко. Рошук и ее партнер Терентьев сколько угодно могут обвинять власть в информационной атаке и попытках рейдерского захвата. Но правда в том, что «Буквы» никто не трогал — от их некомпетентного руководства просто все ушли. Ладно уже журналистику, но хотя бы джинсу можно было делать по-человечески. Главный вывод из этой истории прост: архив «авторских расследований» и комплиментарных текстов Букв ничего общего с журналистикой не имеет. Всех их фигурантов банально кто-то заказал. Самое время принести всем извинения, но это конечно не про Рошук и Терентьева», — пишет Карточный Офис.

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