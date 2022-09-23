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11:55 23 Сентября 2022 Просмотров 393   КомментариевКомментарии

Треба подумати над альтернативою: Ердоган пояснив відмову Туреччини обслуговувати картки «Мир»

Президент Туреччини Реджеп Ердоган доручив міністрам розробити альтернативи платіжної системи «Мир» разом із Москвою на тлі відмови турецьких банків підтримувати роботу з нею.

Ердоган елегантно відмовив Росії

Про це у п’ятницю, 23 вересня, повідомляє телеканал A Haber.

Два великі приватні турецькі банки, Denizbank та Isbank, призупинили обслуговування «Міру» цього тижня після того, як Вашингтон розширив свої санкції проти Росії.

Сьогодні Ердоган провів нараду з урядовцями, на якій обговорювалася подальша доля російської платіжної системи в Туреччині. Там він і висловився щодо альтернативи.

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