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11:55 23 Сентября 2022 393 Комментарии
Треба подумати над альтернативою: Ердоган пояснив відмову Туреччини обслуговувати картки «Мир»
Президент Туреччини Реджеп Ердоган доручив міністрам розробити альтернативи платіжної системи «Мир» разом із Москвою на тлі відмови турецьких банків підтримувати роботу з нею.
Ердоган елегантно відмовив Росії
Про це у п’ятницю, 23 вересня, повідомляє телеканал A Haber.
Два великі приватні турецькі банки, Denizbank та Isbank, призупинили обслуговування «Міру» цього тижня після того, як Вашингтон розширив свої санкції проти Росії.
Сьогодні Ердоган провів нараду з урядовцями, на якій обговорювалася подальша доля російської платіжної системи в Туреччині. Там він і висловився щодо альтернативи.
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