Треба подумати над альтернативою: Ердоган пояснив відмову Туреччини обслуговувати картки «Мир»

Президент Туреччини Реджеп Ердоган доручив міністрам розробити альтернативи платіжної системи «Мир» разом із Москвою на тлі відмови турецьких банків підтримувати роботу з нею.

Ердоган елегантно відмовив Росії



Про це у п’ятницю, 23 вересня, повідомляє телеканал A Haber.

Два великі приватні турецькі банки, Denizbank та Isbank, призупинили обслуговування «Міру» цього тижня після того, як Вашингтон розширив свої санкції проти Росії.

Сьогодні Ердоган провів нараду з урядовцями, на якій обговорювалася подальша доля російської платіжної системи в Туреччині. Там він і висловився щодо альтернативи.