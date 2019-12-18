В Канаде появилась зубная паста в форме таблеток

Паста одобрена врачами и подходит как для детей, так и для взрослых.

Канадские предприниматели Майк Медикоф и Дэмиен Винс разработали зубную пасту в форме таблеток. Так они попытались создать эко-альтернативу традиционным пастам, которые упаковывают в пластиковые тюбики.

О проекте канадцев сообщает журнал «Нож» со ссылкой на New Atlas.

Паста Винса и Медикофа называется Change Toothpaste. Она продается в биоразлагаемой упаковке, внутри которой находится 65 белых таблеток. Одну такую таблетку нужно поместить между задними зубами и раскусить — дальше можно чистить как обычно.

«Один пластиковый тюбик разлагается более 500 лет и его невозможно утилизировать, — говорят Медикоф и Винс. — Если мы хотим меньше вредить окружающей среде, то должны идти на кардинальные изменения. Мы хотим, чтобы наши дети и внуки жили в безопасном и чистом мире».

На разработку Change Toothpaste предпринимателей подтолкнула 16-летняя дочь Медикофа, выступающая против использования пластика. Мужчины месяцами работали над пастой, пока не нашли подходящий для нее формат. Всего они опробовали около ста тестовых формул.

Медикоф и Винс утверждают, что их паста одобрена врачами и подходит как для детей, так и для взрослых. Одна упаковка Change Toothpaste продается на официальном сайте за 10 долларов.

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