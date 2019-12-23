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05:57 23 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Гоша Куценко готовился стать президентом Украины

Российский актер Гоша Куценко заявил, что однажды мечтал стать президентом Украины.

Об этом он рассказал в интервью газете «Вечерняя Москва».

По его словам, эта идея обсуждалась «достаточно серьезно», однако после болезни матери Куценко отказался от президентских амбиций. Также артист заявил о желании сыграть в кино роль украинского лидера, предположив, что это самая сложная роль в мире.

«Я вот много думал над тем, как бы себя вел, если бы был президентом страны» — сказал Куценко.

Гоша Куценко (настоящее имя — Юрий Куценко) родился в Запорожье и до 1988 года жил в Украине. Затем переехал в Москву, поступив в Школу-студию МХАТ. В 2013 году получил звание Заслуженного артиста Российской Федерации.

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