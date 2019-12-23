В Украине нашли 4,3 миллиона гектаров ничьей земли
После запуска интерактивной спутниковой карты было выявлено, что площадь аграрных участков больше, чем указано в кадастре – всего полей на незарегистрированных землях около 4,3 миллиона гектаров.
Данные проанализировала международная компания, которая специализируется на аналитике спутниковых снимков EOS Data Analytics.
В частности, с помощью спутниковых данных удалось определить фактический размер сельхозугодий Украины.
Например, можно увидеть, что площадь посевов рапса в Херсонской области, по данным спутников, составляет 117,8 тыс. га. Это на треть больше информации в кадастре.
На примере Днепропетровской области видно 136,4 тыс. га полей на незарегистрированных в государственном кадастре землях.
Карта использует результаты исследования, которое проводилось EOS Data Analytics вместе с Институтом космических исследований НАН и ГКА Украины.
Сейчас результаты исследования используются Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Карта уже находится в свободном доступе на eos.com/сropmap.
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