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Главная » Мир » Происшествия
20:13 23 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Российскую авиабазу в Сирии атаковали дроны

Российскую военную авиабазу Хмеймим в Сирии атаковали беспилотные летательные аппараты.

Об этом сообщает пользователь Twitter @QalaatAlMudiq.

Как уточняет портал avia.pro, беспилотники несколько раз были направлены на Хмеймим и сирийскую военную авиабазу Хама. Все атаки были отражены. Инцидент произошел после ударов израильской авиацией по целям в пригороде Дамаска.

Отмечается, что есть свидетельства наводки на цели американскими военными. Издание пишет, что нападавшие не могли управлять беспилотниками из-за значительной удаленности сирийской и российской военных авиабаз от фронта, а за несколько часов до нападения в районе сирийской границы был замечен американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135. Он мог передавать информацию о местоположении российского и сирийского военных объектов.

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Тэги: Россия, Сирия, дроны

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