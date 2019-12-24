НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Политика
10:42 24 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ким Чен Ын сделал «рождественский подарок» США

Северная Корея намерена проводить жесткую политику в отношении США – это и есть ранее анонсированный Пхеньяном «рождественский подарок» для Вашингтона.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

«Северная Корея планирует ввести жесткую политику в отношении Соединенных Штатов, которая подразумевает снятие с переговоров вопроса денуклеаризации», – сообщил источник, близкий к северокорейскому руководству.

Ожидается, что эта «новая политика» будет предусматривать, кроме отказа от участия в переговорах с Вашингтоном, закрепление статуса КНДР как государства с ядерным оружием.

По данным источника CNN, Пхеньян также больше не будет добиваться отмены санкций в целях экономического развития ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе, а вместо этого усилит свою приверженность государственной идеологии самообеспечения.

Источник:
Тэги: США, КНДР

Новости по теме

США хочет продолжать ядерные переговоры с КНДР

Американская сторона заявляет, что намерена продолжать переговоры по проблеме денуклеаризации с КНДР, в то время, как в Северной Корее указывают на окончание установленных сроков.

В КНДР напомнили Трампу, что его «дружба» с Ким Чен Ыном не вечна

«Бывают вечные враги, но не бывает вечных друзей», – говорится в заявлении высокопоставленного представителя Северной Кореи.

В МИД КНДР заявили о провале переговоров с США

«Мы разочарованы тем, что США не положили ничего на стол переговоров», — пояснил посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мен Гиль.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы