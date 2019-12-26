Число счастливых и украинцев выросло

61% украинцев считают себя очень или преимущественно счастливыми, а доля оптимизма в отношении будущего страны выросла на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в результатах опроса фонда Деминициативы им. И. Кучерива.

Больше всего «счастливчиков» – в западном регионе – 72%, в центральном – 58%, южном – 65%, восточном – 55%.

Основными чувством людей, когда они думают о будущем Украины, является надежда (56%), оптимизм (38%) и тревога (26%). По сравнению с прошлым 2018 годом несколько уменьшилась тревога (на 7%). Надежда и оптимизм преобладают во всех регионах Украины, оптимизм – особенно на западе (45%), а надежда – на юге (67%).

Опрос проведен 13-18 декабря 2019 года среди 2017 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не выше 2,3 %. Заказчик – посольство Нидерландов.

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