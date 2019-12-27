Роналду назвал себя лучшим футболистом мира
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду считает, что на данный момент он является лучшим футболистом в мире.
«Лучший на данный момент – я. У меня нет слабых мест. Посмотрим, что будет в следующем году. Самый важный трофей в моей карьере? Чемпионат Европы с Португалией. Это была невероятная, незабываемая ночь: я плакал, смеялся, страдал, кричал, пьянел. Я плакал там много, что был обезвожен после матча. Я сделал один глоток шампанского во время празднования и мгновенно почувствовал легкость – никогда не пью, но это было особенное событие, самый важный трофей за всю жизнь», – заявил Роналду.
Роналду получил приз лучшему игроку серии А по окончании прошлого сезона. В нынешнем сезоне 34-летний футболист принял участие в 21 матче, забив 12 мячей.
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