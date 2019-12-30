Китайский рабочий упал в шахту лифта с 30-го этажа и остался жив
В Гуйчжоу, на юго-западе Китая. спасли рабочего, который упал в шахту лифта. Он вызвал лифт на 30-й этаж и не заметил, что за открывшимися дверями не оказалось кабины.
Как сообщает AsiaOne, рабочий сорвался вниз, но сумел уцепиться за металлический трос.
Он повис на уровне восьмого этажа и по мобильному телефону вызвал спасателей.
Прибывшим спасателям понадобилось около пяти минут, чтобы снять его с троса. К тому времени он провисел в шахте примерно 20 минут.
Поскольку на рабочем были строительные рукавицы, ему удалось избежать повреждений.
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