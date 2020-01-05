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Главная » Мир » Происшествия
10:42 05 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Австралия уже мобилизует резервистов на борьбу с лесными пожарами

Температура, превышающая 40 градусов. Сильные ветры, способствующие распространению огня… Австралия продолжает гореть, и лесным пожарам не видно конца.

Лесные пожары не являются чем-то необычным в Австралии в это время года. Но их масштабы никогда не были такими огромными, а последствия – такими разрушительными. Флора, фауна, люди – целая страна борется за выживание, пишет Bild.

Премьер-министр Скотт Моррисон заявил о мобилизации 3000 резервистов Вооруженных сил на борьбу с пожарами. Впервые в истории Австралии резервисты будут использованы в таком большом количестве.

Для борьбы с пожарами уже задействовали ВВС Австралии. В регион были направлены пять вертолетов и два судна Королевского австралийского военно-морского флота. Они доставят воду и топливо, окажут поддержку в борьбе с огнем и помогут в эвакуации.

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Тэги: Австралия, резервисты, лесные пожары

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