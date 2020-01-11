Из-за лесных пожаров австралийцы требуют отставки премьер-министра

Участники акций требуют отставки премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, так как считают, что он не уделил должного внимания проблемам изменения климата.

Протесты организованы студенческими активистами и движением Extinction Rebellion («Восстание против вымирания»). Участники акций требуют отставки премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, так как считают, что он не уделил должного внимания проблемам изменения климата и не справляется с ситуацией в стране. По инициативе премьера финансирование городских пожарных служб штата Новый Южный Уэльс было урезано примерно на треть, а финансирование пожарных сельской местности – почти на три четверти.

Кроме того, в самый разгар беспрецедентных пожаров Мориссон улетел в отпуск на Гавайи.

По данным The Sydney Morning Herald, в деловом районе Сиднея на акцию вышли около 30 тысяч человек, их маршрут проходит от городской ратуши до здания парламента.

Протесты проходят и в других городах. Так, в Аделаиде (штат Южная Австралия) активисты заблокировали движение на нескольких улицах в деловом районе. К акции присоединился и Мельбурн.

Масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров на континенте уничтожены более 8 млн гектаров леса, порядка 3 тыс. жилых домов и более 4 тыс. административных и хозяйственных построек.

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