Украина ухудшила свои позиции в рейтинге восприятия коррупции
По мнению Transparency International, за два последних года в Украине фактически произошло сворачивание процесса реформ и борьбы с коррупцией.
Международная антикоррупционная организация Transparency International в четверг обнародовала результаты исследования «Индекс восприятия коррупции-2019″, в котором Украина заняла 126-е место среди 180 стран мира.
Отчет опубликован на сайте организации.
По сравнению с предыдущим годом Украина потеряла два балла по 100-балльной системе (больше баллов – выше место) и шесть позиций.
Оценка Украине формировалась на основании 9 разных исследований. Три показали незначительный рост, три – нулевую динамику, а три – снижение.
Они учитывают два последних года, когда в Украине фактически произошло сворачивание процесса реформ и борьбы с коррупцией.
Первые места в рейтинге восприятия коррупции занимают Новая Зеландия и Дания (по 87 баллов), последние – Сомали (9 баллов), Южный Судан (12 баллов) и Сирия (13 баллов).
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