В Британии известная телеведущая совершила самоубийство

Известная британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой. 40-летнюю Флэк нашли мертвой в ее квартире в Лондоне в субботу, 15 февраля.

О мотивах Флэк не сообщается. Как заявили представители ведущей, она находилась «под огромным давлением» после того, как ее обвинили в нападении на своего 27-летнего бойфренда – теннисиста Льюиса Бертона, сообщает BBC.

Флэк должна была предстать перед судом по этому делу в следующем месяце.

Сам Бертон после смерти подруги написал, что его «сердце разбито».

После того, как в декабре прошлого года стало известно о нападении Флэк на Льюиса, ее уволили с телеканала ITV, хотя ведущая настаивала на своей невиновности. Ей предложили работу на другом английском телеканале – вести реалити-шоу о пластической хирургии.

В 2009 году у Кэролайн был роман с принцем Гарри. Их познакомили общие друзья. Однако принцу и телезвезде пришлось расстаться после того, как об их отношениях узнала пресса.

Кэролайн Флэк была ведущей реалити-шоу «Остров любви» и «X Factor», участвовала в шоу «Танцы со звездами». В 2015 году попала в первую пятерку самых сексуальных женщин в мире по версии журнала FHM.

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