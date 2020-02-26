Глава Укрэнерго Всеволод Ковальчук объявил о своей отставке

Исполняющий обязанности главы Укрэнерго Всеволод Ковальчук объявил о своей отставке.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в среду, 26 февраля:

«С сегодняшнего дня я прекращаю выполнять обязанности председателя правления Укрэнерго. Это было непростое для меня решение, к которому я шел несколько месяцев», – написал он.

По его словам, причиной ухода стало «блокирование деятельности стратегических предприятий, нарушение буквы и духа международных обязательств, бездействие, популизм и административное давлении».

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