Быстрее, чем ожидали: в НБУ прокомментировали 4,6% рост ВВП
Фактические темпы роста экономики Украины во втором квартале превысили оценку Национального банка.
Как отмечается, во втором квартале 2019 года экономика выросла на 4,6% в годовом измерении, ускорившись с 2,5% в первом квартале 2019 года.
«Фактические темпы роста экономики превысили отметку Национального банка, опубликованную в инфляционной отчете за июль 2019 года. НБУ ожидал, что рост реального ВВП во втором квартале составит 3%», – говорится в сообщении.
В НБУ отмечают, что основная причина более быстрого роста экономики – более высокие, чем прогнозировалось темпы роста потребительского спроса.
«Вместе с тем ожидается, что, несмотря на высокий урожай ранних зерновых, вклад сельского хозяйства в третьем квартале уменьшится из-за более низкого урожая масличных культур», – сообщает пресс-служба.
Обновленный макроэкономический прогноз будет объявлен на пресс-брифинге по вопросам монетарной политики 24 октября и опубликован в Инфляционном отчете 31 октября.
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