В Москве известный актер пьяным попал в ДТП

Московское управление МВД сообщило, что в центре города произошла авария, один из участников которой – актер Михаил Ефремов.

На кадрах с камер видеонаблюдения можно различить автомобиль, пересекающий сплошную разделительную линию и сталкивающийся с небольшим фургоном, ехавшим навстречу.

Водитель автомобиля, с которым столкнулась машина Ефремова, был доставлен в больницу, но от полученных травм он скончался.

Сам актер практически не пострадал.

Ефремова задержали и отправили на медицинское освидетельствование. Экспертиза показала наличие алкоголя в крови. Позднее он признался, что не помнит момент столкновения, но предполагает, что выехал на встречную полосу, чтобы обогнать другую машину.

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело. Актер был отпущен под подписку о невыезде.

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