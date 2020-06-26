После твита «Жизни белых не имеют значения» сотрудницу Кембриджа повысили до профессора

Руководство Кембриджского университета решило поддержать свою сотрудницу, написавшую в Твиттере «White Lives Don’t Matter» (Жизни белых не имеют значения), а также повысить ее до профессора.

Доктор Приямвада Гопал после публикации твита получила множество оскорбительных сообщений и даже угроз смерти. При этом в администрации учебного заведения заявили, что лекторы и научные сотрудники имеют право на выражение своего мнения.

51-летняя доктор Приямвада Гопал, которая преподает на факультете английского языка в Черчилль-колледже, на этой неделе написала в Twitter: «Я скажу это снова. Белые жизни не имеют значения». Данный пост вызвал шквал негодования, в Twitter были направлены сотни жалоб, после чего данный пост был удален.

Кембриджский филиал Союза университетов и колледжей (UCU) продемонстрировал свою солидарность с доктором Гопалом. Также многие коллеги и студенты Кембриджа выразили солидарность с доктором Гопал, и даже популярный комик Ниш Кумар решил назвать ее «одной из лучших и самых ярких».

Кроме того, вечером в среду Гопал объявила, что университет повысил ее до уровня профессора.