НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » 0 »
18:18 26 Июня 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

После твита «Жизни белых не имеют значения» сотрудницу Кембриджа повысили до профессора

Руководство Кембриджского университета решило поддержать свою сотрудницу, написавшую в Твиттере «White Lives Don’t Matter» (Жизни белых не имеют значения), а также повысить ее до профессора.

Доктор Приямвада Гопал после публикации твита получила множество оскорбительных сообщений и даже угроз смерти. При этом в администрации учебного заведения заявили, что лекторы и научные сотрудники имеют право на выражение своего мнения.

51-летняя доктор Приямвада Гопал, которая преподает на факультете английского языка в Черчилль-колледже, на этой неделе написала в Twitter: «Я скажу это снова. Белые жизни не имеют значения». Данный пост вызвал шквал негодования, в Twitter были направлены сотни жалоб, после чего данный пост был удален.

Кембриджский филиал Союза университетов и колледжей (UCU) продемонстрировал свою солидарность с доктором Гопалом. Также многие коллеги и студенты Кембриджа выразили солидарность с доктором Гопал, и даже популярный комик Ниш Кумар решил назвать ее «одной из лучших и самых ярких».

Кроме того, вечером в среду Гопал объявила, что университет повысил ее до уровня профессора.

Источник:

Новости по теме

У Ефремова случился сердечный приступ

Российский актер ночью пережил сердечный приступ, однако вызвать врачей не захотел. Адвокату он заявил, что «ему ничего не хочется».

В Одессе водитель BMW сбил копа и протащил его 100 метров на капоте

Водитель пытался скрыться, но его автомобиль остановился из-за затора, созданного другими машинами.

В Киеве сгорели торговые павильоны, есть жертвы

Ночью в Дарницком районе столицы сгорели павильоны по сбору вторсырья и продаже овощей, один человек погиб.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты