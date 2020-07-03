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Главная » Украина » Общество
17:48 03 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Лишивший жилья украинских военных застройщик Кондратенко связан со спецслужбами РФ

Фигурант дела о мошенничестве с жильем для военнослужащих, скандально известный застройщик Владимир Кондратенко, связан со спецслужбами РФ

Фигурант дела о мошенничестве с жильем для военнослужащих, скандально известный застройщик Владимир Кондратенко, связан со спецслужбами РФ, сообщает интернет-ресурс «Персона».

Как отмечает издание, «будучи членом партии «Удар», лидер которой Владимир Кличко боролся за свободу Украины на Евромайдане, Владимир Кондратенко старательно скрывает от своего окружения тот факт, что на протяжении 2018 – 2020 гг. через транзитные страны (Белоруссию и Литву) выезжал в РФ, где проводил встречи, результаты которых заслуживают отдельного материала-расследования».

«Персона» ссылается на источник в украинской спецслужбе, согласно которому, Кондратенко еще весной 2020 года стал фигурантом контрразведывательного дела как «лицо, которое проходит по фактам (признакам) финансирования терроризма».

По информации силовиков, «Кондратенко В.В. и ряд других лиц, используя свои коррупционные связи в среде столичных застройщиков, организовали схему присвоения госсредств в особо крупных размерах. Схема заключается во включении должностными лицами  ООО «УМК» в состав налогового кредита суммы НДС по налоговым накладным, которые были выписаны поставщиками товаров и услуг в предыдущих до момента включения налоговых периодах. С последующим отображением даты получения налоговых накладных в реестрах полученных налоговых накладных. В дальнейшем, полученные таким образом денежные средства обналичиваются через подконтрольный Кондратенко благотворительный фонд «Борисово Поле». Затем, часть средств передается правоохранителям и политическим деятелям, для прикрытия и лоббирования интересов финансово – строительной группы Кондратенко».

«С учетом того, что политики, коммуницирующие с Кондратенко, контактируют с высокопоставленными сотрудниками спецслужб РФ, деньги, которые аккумулирует данный застройщик, могут использоваться для дестабилизации и создания искусственного напряжения в обществе представителями спецслужб соседнего государства во вред государственной безопасности Украины», отмечается в статье.

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