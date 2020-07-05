Глава Всеукраинского совета церквей умер от коронавируса
В субботу, 4 июля, скончался глава Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, старший епископ Украинской евангельской церкви Василий Райчинец.
Василий Райчинец умер в больнице в Ужгороде. Ему было 67 лет.
Причиной смерти является подтвержденное заболевание коронавирусом.
В 1995 году Райчинец был избран Старшим епископом Союза вольных церквей евангельской веры Украины. С 1996 по 2006 годы возглавлял Союз вольных церквей християн евангельской веры Украины.
Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций – межконфессиональная институция, созданная в 1996 году. Ее целью является объединение усилий конфессий в духовном возрождении Украины и координация межцерковного диалога в Украине и за ее пределами.
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