Глава Всеукраинского совета церквей умер от коронавируса

В субботу, 4 июля, скончался глава Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, старший епископ Украинской евангельской церкви Василий Райчинец.

Василий Райчинец умер в больнице в Ужгороде. Ему было 67 лет.

Причиной смерти является подтвержденное заболевание коронавирусом.

В 1995 году Райчинец был избран Старшим епископом Союза вольных церквей евангельской веры Украины. С 1996 по 2006 годы возглавлял Союз вольных церквей християн евангельской веры Украины.

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций – межконфессиональная институция, созданная в 1996 году. Ее целью является объединение усилий конфессий в духовном возрождении Украины и координация межцерковного диалога в Украине и за ее пределами.

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