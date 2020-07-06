В Нацбанке сменится куратор валютного блока
Чурий останется на занимаемой должности до назначения на нее нового заместителя главы НБУ.
Заместитель главы правления Национального банка Олег Чурий не получил согласование совета НБУ для назначения на новый семилетний срок.
Решение принято на внеочередном заседании совета НБУ в понедельник, 6 июля, сообщил глава совета Богдан Данилишин в соцсети.
По его словам, Чурий останется на занимаемой должности до назначения на нее нового заместителя главы НБУ.
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