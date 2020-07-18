Байден заявил о вмешательстве РФ в выборах президента США

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что имеет данные о попытках России вмешаться в предстоящие выборы.

«Мы знали раньше, и я гарантирую вам, что знаю сейчас, потому что теперь я снова получил информацию: русские продолжают попытки делегитимизировать наш избирательный процесс. Это факт», – заявил Байден.

Он предупредил, что если Россия продолжит вмешиваться, ей «придется заплатить реальную цену», после того, как он победит на выборах президента США, сообщает агентство Reuters.

Байден добавил, что со стороны Китая также осуществляется вмешательство «нацелено на то, чтобы мы потеряли уверенность в результатах» выборов.

Джозефу Байдену 77 лет. Прежде чем стать вице-президентом в администрации президента Барака Обамы, он 36 лет был сенатором. В выборах президента Байден участвует третий раз.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года.

Тэги: Джозеф Байден, вмешательство в выборы