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15:38 03 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Захватчик отделения банка в Киеве задержан

Захвативший здание узбек спустя почти три часа вышел из отделения и был задержан спецназом.

Гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, захвативший отделение банка в центре Киева, задержан.

Мужчина был задержан во время общения с журналистами. Он требовал дать ему возможность выступить в телеэфире.

Как известно, около 12 в отделение банка зашел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке есть бомба. При этом он отпустил всех работников банка, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

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Тэги: Киев, Банк, террорист, захват

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Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

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