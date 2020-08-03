Захватчик отделения банка в Киеве задержан
Захвативший здание узбек спустя почти три часа вышел из отделения и был задержан спецназом.
Гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, захвативший отделение банка в центре Киева, задержан.
Мужчина был задержан во время общения с журналистами. Он требовал дать ему возможность выступить в телеэфире.
Как известно, около 12 в отделение банка зашел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке есть бомба. При этом он отпустил всех работников банка, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.
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Неизвестный зашел в отделение банка в центре города, заявил, что у него есть бомба и попросил вызвать полицию.
Полиция ведет переговоры с захватившим заложников мужчиной. Предполагается, что у него есть взрывчатка.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.