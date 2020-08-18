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15:50 18 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В ходе протестов в Минске погиб третий человек

Пешеход угодил под колеса Renault и со временем скончался. Ему было 19 лет, полиция открыла дело.

В Минске погиб один из участников акций протеста в результате наезда автомобиля на проезжей части Партизанского проспекта, ЧП случилось ночью 16 августа. Об этом сообщает Интерфакс.

«16 августа около 3:20 ночи на Партизанском проспекте водитель Renault совершил наезд на 19-летнего пешехода, который, по предварительной информации, находился на проезжей части», – рассказала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП.

Он являлся участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни.
«Непосредственно перед наездом он находился на проезжей части. Это заметил водитель VW и предупредил пешехода об опасности, также попросив уйти с дороги на тротуар. Однако пешеход оставил его слова без внимания, и через некоторое время угодил под колеса Renault», – сообщила Чемоданова.
В настоящее время проводится проверка обстоятельств происшествия.

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Тэги: протесты, жертва, минск беларусь

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