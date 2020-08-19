В Беларуси нашли мертвым члена избиркома, отказавшегося подписывать протокол выборов

Директора Вовковиского военно-исторического музея имени Багратиона Константина Шишмакова нашли мертвым. Обстоятельства его гибели похожи на суицид.

Шишмаков был одним из двух членов комиссии на избирательном участке в Вовковиске, который отказался подписывать протокол выборов.

Тело 29-летнего мужчины спасатели нашли в реке Неман, сообщает TUT.BY.

По информации издания, смерть Константина не носит криминального характера. Обстоятельства его гибели похожи на суицид.

На следующей неделе после выборов, которые состоялись 9 августа, Шишмаков был в отпуске, а 15 августа ушел на работу.

В конце того же дня он позвонил жене, чтобы сказать: «Я больше не собираюсь здесь работать, я иду домой». После того 29-летний мужчина исчез.

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