Как выбрать компанию по доставке грузов из США в Украину
Доставка товаров из интернет-магазинов США в Украину — услуга, которая пользуется большим спросом у частных предпринимателей, организаторов совместных закупок.
Доставка товаров из интернет-магазинов США в Украину — услуга, которая пользуется большим спросом у частных предпринимателей, организаторов совместных закупок. В основном в Америке закупают косметику и товары лёгкой промышленности. Но рынок США интересен также высококачественной электроникой, бытовой техникой, автомобилями.
Организовать перевозку груза из США в Украину своими силами непросто, особенно если речь идёт о крупногабаритных товарах. Вы неизбежно столкнетесь с вопросами таможенного оформления документов, сложностями поиска добросовестного перевозчика, непростым выбором оптимального маршрута и типа транспортировки.
Чтобы сэкономить ресурсы и получить свой груз в максимально быстрые сроки, воспользуйтесь услугами транспортных компаний. Ну а мы подскажем, как не ошибиться в выборе подрядчика, и на какие моменты стоит обратить самое пристальное внимание.
Сложности доставки американских товаров
Если всё ещё раздумываете, стоит ли обращаться за помощью к представителям транспортной компании, объективно оцените свои возможности:
● Знаете ли вы в достаточной степени язык, понимаете ли особенности американского менталитета, чтобы суметь выбрать надёжного продавца и эффективно провести переговоры с ним?
● Некоторые интернет-магазины не доставляют товары за пределы США. В этом случае вам понадобится американский адрес.
● Сможете ли вы просчитать точную стоимость пересылки тем или иным способом, учитывая все нюансы таможенного законодательства США и Украины? Выбранный «по умолчанию» продавцом способ доставки может оказаться слишком дорогим или неприемлемым для вас по другим критериям.
Доставка товаров из США — дело хлопотное и затратное по времени и ресурсам. Именно поэтому даже опытные предприниматели предпочитают перепоручить заботы по транспортировке надёжной транспортной компании.
На что обратить внимание при выборе транспортной компании
- География работы. Чем разветвлённее логистическая сеть компании, тем больше шансов, что менеджеру удастся просчитать оптимальный маршрут перевозки. У хорошего подрядчика всегда есть операторы в тех странах, откуда наиболее часто приходится доставлять грузы. А это значит, что все вопросы решаются максимально оперативно.
- Юридическая и информационная поддержка. Если вы можете получить развёрнутый и понятный ответ на свой запрос, значит в транспортной компании работают профессионалы своего дела. Надёжный подрядчик также оказывает полное юридическое сопровождение по договору.
- Страхование ответственности. Вопрос, страховать или не страховать груз, в серьёзной компании даже не стоит. Подрядчик должен не только настаивать на том, чтобы вы застраховали товар, но и обязательно страховать свою ответственность.
- Реальные сроки, договорные отношения, цена — на эти очевидные критерии тоже стоит обратить особое внимание. В договоре должны быть прописаны все нюансы доставки, точные сроки, ответственность за их нарушение и даже номер страхового полиса. Стоимость услуг не должна включать никаких скрытых платежей. Если вы заказываете доставку товаров из США без комиссии, это стоит прописать в контракте.
Каким способом доставить груз из США
Товары из США доставляются в Украину морским или воздушным транспортом. Главное преимущество первого варианта — низкая цена, второго — скорость доставки: авиаперевозка груза в Украину займёт всего 4–5 дней вместе с растаможкой. Если вам необходимо перевезти большую партию, лучше выбрать доставку товаров из США в Украину морем. В среднем она занимает от полутора до 2 месяцев.
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