Как выбрать компанию по доставке грузов из США в Украину

Доставка товаров из интернет-магазинов США в Украину — услуга, которая пользуется большим спросом у частных предпринимателей, организаторов совместных закупок.

доставка из США



Доставка товаров из интернет-магазинов США в Украину — услуга, которая пользуется большим спросом у частных предпринимателей, организаторов совместных закупок. В основном в Америке закупают косметику и товары лёгкой промышленности. Но рынок США интересен также высококачественной электроникой, бытовой техникой, автомобилями.

Организовать перевозку груза из США в Украину своими силами непросто, особенно если речь идёт о крупногабаритных товарах. Вы неизбежно столкнетесь с вопросами таможенного оформления документов, сложностями поиска добросовестного перевозчика, непростым выбором оптимального маршрута и типа транспортировки.

Чтобы сэкономить ресурсы и получить свой груз в максимально быстрые сроки, воспользуйтесь услугами транспортных компаний. Ну а мы подскажем, как не ошибиться в выборе подрядчика, и на какие моменты стоит обратить самое пристальное внимание.

Сложности доставки американских товаров

Если всё ещё раздумываете, стоит ли обращаться за помощью к представителям транспортной компании, объективно оцените свои возможности:

● Знаете ли вы в достаточной степени язык, понимаете ли особенности американского менталитета, чтобы суметь выбрать надёжного продавца и эффективно провести переговоры с ним?

● Некоторые интернет-магазины не доставляют товары за пределы США. В этом случае вам понадобится американский адрес.

● Сможете ли вы просчитать точную стоимость пересылки тем или иным способом, учитывая все нюансы таможенного законодательства США и Украины? Выбранный «по умолчанию» продавцом способ доставки может оказаться слишком дорогим или неприемлемым для вас по другим критериям.

Доставка товаров из США — дело хлопотное и затратное по времени и ресурсам. Именно поэтому даже опытные предприниматели предпочитают перепоручить заботы по транспортировке надёжной транспортной компании.

На что обратить внимание при выборе транспортной компании

География работы. Чем разветвлённее логистическая сеть компании, тем больше шансов, что менеджеру удастся просчитать оптимальный маршрут перевозки. У хорошего подрядчика всегда есть операторы в тех странах, откуда наиболее часто приходится доставлять грузы. А это значит, что все вопросы решаются максимально оперативно. Юридическая и информационная поддержка. Если вы можете получить развёрнутый и понятный ответ на свой запрос, значит в транспортной компании работают профессионалы своего дела. Надёжный подрядчик также оказывает полное юридическое сопровождение по договору. Страхование ответственности. Вопрос, страховать или не страховать груз, в серьёзной компании даже не стоит. Подрядчик должен не только настаивать на том, чтобы вы застраховали товар, но и обязательно страховать свою ответственность. Реальные сроки, договорные отношения, цена — на эти очевидные критерии тоже стоит обратить особое внимание. В договоре должны быть прописаны все нюансы доставки, точные сроки, ответственность за их нарушение и даже номер страхового полиса. Стоимость услуг не должна включать никаких скрытых платежей. Если вы заказываете доставку товаров из США без комиссии, это стоит прописать в контракте.

Каким способом доставить груз из США

Товары из США доставляются в Украину морским или воздушным транспортом. Главное преимущество первого варианта — низкая цена, второго — скорость доставки: авиаперевозка груза в Украину займёт всего 4–5 дней вместе с растаможкой. Если вам необходимо перевезти большую партию, лучше выбрать доставку товаров из США в Украину морем. В среднем она занимает от полутора до 2 месяцев.