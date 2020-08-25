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16:00 25 Августа 2020 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Зафиксирован повторный случай заражения коронавирусом

Ученые в Гонконге впервые подтвердили, что повторное заболевание COVID-19 возможно — 33-летний мужчина заразился спустя четыре месяца после первого инфицирования.

В Гонконге мужчина повторно заболел коронавирусом. Об этом сообщает The New York Times.

33-летний мужчина повторно заболел COVID-19, спустя 4,5 месяца после первого случая инфекции. Первый раз у него были легкие симптомы, второй случай заражения протекает полностью бессимптомно.

Это  первое научное подтверждение повторного заражения COVID-19.

Согласно исследованию, во второй раз вирус выявили после того, как мужчина вернулся из поездки в Испанию. Секвенирование генома показало, что обнаруженные два штамма вируса имеют существенные отличия. При этом второй из них соответствуют тому, который циркулировал в Европе в июле-августе.

Издание отмечает, что исследование вызывает обеспокоенность, так как указывает на то, что иммунитет к коронавирусу может сохраняться только в течение нескольких месяцев.

О повторном заражении COVID-19 ранее сообщали медики в США и других странах, однако эти заявления не были подтверждены исследованиями. Научное обоснование было необходимо из-за того, что даже после выздоровления в организме человека еще несколько недель выделяются вирусные фрагменты.

Случай повторного заражения коронавирусом зафиксировали и в России: глава Тувы сообщил, что уже во второй раз госпитализирован. Добавил, что относится к болезни «с презрением»: «Эта зараза может ужалить и дважды».

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Тэги: повторный случай заражения коронавирусом

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