Зафиксирован повторный случай заражения коронавирусом

Ученые в Гонконге впервые подтвердили, что повторное заболевание COVID-19 возможно — 33-летний мужчина заразился спустя четыре месяца после первого инфицирования.

33-летний мужчина повторно заболел COVID-19, спустя 4,5 месяца после первого случая инфекции. Первый раз у него были легкие симптомы, второй случай заражения протекает полностью бессимптомно.

Это первое научное подтверждение повторного заражения COVID-19.

Согласно исследованию, во второй раз вирус выявили после того, как мужчина вернулся из поездки в Испанию. Секвенирование генома показало, что обнаруженные два штамма вируса имеют существенные отличия. При этом второй из них соответствуют тому, который циркулировал в Европе в июле-августе.

Издание отмечает, что исследование вызывает обеспокоенность, так как указывает на то, что иммунитет к коронавирусу может сохраняться только в течение нескольких месяцев.

О повторном заражении COVID-19 ранее сообщали медики в США и других странах, однако эти заявления не были подтверждены исследованиями. Научное обоснование было необходимо из-за того, что даже после выздоровления в организме человека еще несколько недель выделяются вирусные фрагменты.