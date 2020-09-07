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08:36 07 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Джокович дисквалифицирован с US Open за неспортивное поведение

Раздосадованный Джокович проигнорировал обязательную пресс-конференцию и покинул место проведения соревнований на машине.

Первая ракетка мира Новак Джокович дисквалифицирован с Открытого чемпионата США из-за попадания мячом в судью.

Серб не доиграл матч четвертого круга с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Джокович уступил гейм со счетом 5:6 и в гневе он ударил ракеткой по мячу, который попал в женщину-судью.

Раздосадованный Джокович проигнорировал обязательную пресс-конференцию и покинул место проведения соревнований на машине, однако позднее в соцсетях принес извинения за свой поступок.

Арбитры решили наказать теннисиста за неспортивное поведение.

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Тэги: теннис, Новак Джокович

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