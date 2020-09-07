Джокович дисквалифицирован с US Open за неспортивное поведение
Раздосадованный Джокович проигнорировал обязательную пресс-конференцию и покинул место проведения соревнований на машине.
Первая ракетка мира Новак Джокович дисквалифицирован с Открытого чемпионата США из-за попадания мячом в судью.
Серб не доиграл матч четвертого круга с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Джокович уступил гейм со счетом 5:6 и в гневе он ударил ракеткой по мячу, который попал в женщину-судью.
Раздосадованный Джокович проигнорировал обязательную пресс-конференцию и покинул место проведения соревнований на машине, однако позднее в соцсетях принес извинения за свой поступок.
Арбитры решили наказать теннисиста за неспортивное поведение.
Новости по теме
Серб Новак Джокович со счетом 1:6, 6:3, 6:4 обыграл Милоша Раонича из Канады в финальном матче турнира серии «Maстерс» в Нью-Йорке.
Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович объявил, что заразился коронавирусом на организованном им турнире Adria Tour.
Первая ракетка мира Новак Джокович сенсационно проиграл немецкому теннисисту Александру Звереву финал Итогового турнира АТР 4:6, 3:6.