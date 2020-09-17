Порошенко должен вернуть кредит, взятый под госгарантии – Верещук

Народный депутат Украины, кандидат на пост мэра Киева Ирина Верещук считает, что пятый президент Петр Порошенко должен вернуть кредит, выданный под государственные гарантии предприятию «Кузня на Рыбальском».

Народный депутат Украины, кандидат на пост мэра Киева Ирина Верещук считает, что пятый президент Петр Порошенко должен вернуть кредит, выданный под государственные гарантии предприятию «Кузня на Рыбальском».

«Когда я слышу критику от представителя партии, которую возглавляет Петр Порошенко, о ста миллионах, которые недополучает армия, вспоминаю о том, как в 2017 году судостроительный завод «Кузня на Рыбальском», который был в собственности Петра Порошенко, получает кредит в государственном банке под государственные гарантии на полмиллиарда гривень на укрепление обороноспособности. Этот кредит Порошенко не выплачивает. А уже в августе текущего года Министерство финансов у себя на сайте разместило информацию о выплате по этому кредиту», – сказала политик в эфире одного из телеканалов, комментируя упреки представителя «Европейской солидарности» Артура Герасимова относительно уменьшения финансирования армии на следующий год.

По словам Верещук, возникает вопрос о том, сколько таких гарантий, сколько таких кредитов было взято в годы президентства Порошенко. «И если вы что-то говорите нам, упрекая в чем-то относительно армии, спросите у Порошенко, он выплатит кредиты», – добавила нардеп.

Как известно, в 2017 году государственный «Укрэксимбанк» выдал 528,98 млн грн кредита для «повышения обороноспособности и безопасности государства», под государственные гарантии. С начала года ЧАО «Завод «Кузня на Рыбальском» не платит по кредиту. В июле 2020 года Министерство финансов как гарант по кредиту выплатило «Укрэксимбанку» в целом 101,77 млн грн. Из них 81,38 млн грн – выплаты по телу кредита за январь-май текущего года, 19,85 млн грн – проценты за январь-апрель, еще 539 тыс. грн – пеня.