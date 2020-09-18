Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира
Российского политика выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил социолог, профессор университета Рутгерса (США) Сергей Ерофеев.
«Некоторые профессора признанных университетов, занимающиеся Россией, выдвинули его на Нобелевскую премию мира. Процесс выдвижения начали ученые, но это не означает, что не появятся государственные деятели или представители международных организаций, которые за ними последуют», – написал он в Facebook.
Ерофеев не назвал имен, но отметил, что «среди ученых, поддерживающих эту идею, есть те, кто ранее негативно относился к деятельности Навального, но изменил свое мнение».
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