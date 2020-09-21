В Египте археологи совершили одно из крупнейших открытий

Саккара, расположенная в 30 км от Каира, 3000 лет назад активно использовалась для захоронений и была главным некрополем Мемфиса.

27 нетронутых саркофагов обнаружены археологами в Саккаре, древнеегипетском некрополе, расположенном неподалеку от Каира, сообщает BBC. Их возраст превышает 2500 лет.

Ранее власти Египта объявляли, что на месте раскопок найдены 13 саркофагов, затем были обнаружены еще 14. Работы на месте продолжаются, археологи ведут исследования на глубине 11 метров.

Эксперты называют это открытие крупнейшим в своем роде.

Саккара, расположенная в 30 км от Каира, 3000 лет назад активно использовалась для захоронений и была главным некрополем Мемфиса – столицы Древнего Египта. Сейчас она относится ко Всемирному наследию ЮНЕСКО.

Министерство по делам древностей Египта сообщает, что саркофаги не открывались с момента погребения.

Помимо деревянных саркофагов на месте были найдены другие ярко декорированные артефакты.

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