Хакеры атаковали сайт Нацполиции и опубликовали фейки
Ложная информация была обнародована на страницах четырех региональных управлений Нацполиции.
Сайт Национальной полиции Украины подвергся атаке хакеров, которые распространили фейки на страницах некоторых областных управлений полиции. В результате главный сайт Нацполиции был отключен, сообщает пресс-служба МВД в среду, 23 сентября.
Укзаано, что несанкционированное вмешательство было зафиксировано сегодня в 11:45.
«В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация. Сайт Национальной полиции Украины временно отключен», – говорится в сообщении.
В частности, была распространена ложная информация о якобы выбросе радиации на Ровенской АЭС вблизи города Вараш. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что аварий или других нештатных ситуаций на территории АЭС не было, станция работает в штатном режиме.
Также на сайте полиции Херсонской области появилась новость о якобы гибели американских военных советников. Якобы в бункер на Олешковском полигоне попал снаряд, и погибли в общей сложности восемь человек. При этом был обнародован фейковый список погибших.
Новости по теме
Его хакеры используют агрессивный подход к осуществлению киберопераций, чем отличаются от других стран.
Хакеры исследовали уязвимости компьютерных сетей компаний, а украденные данные планировали передать китайскому правительству, заявили в США.
МВД и Нацполиция инициируют законодательные изменения для усиления ответственности за перекрытие дорог.