Хакеры атаковали сайт Нацполиции и опубликовали фейки

Ложная информация была обнародована на страницах четырех региональных управлений Нацполиции.

Сайт Национальной полиции Украины подвергся атаке хакеров, которые распространили фейки на страницах некоторых областных управлений полиции. В результате главный сайт Нацполиции был отключен, сообщает пресс-служба МВД в среду, 23 сентября.

Укзаано, что несанкционированное вмешательство было зафиксировано сегодня в 11:45.

«В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация. Сайт Национальной полиции Украины временно отключен», – говорится в сообщении.

В частности, была распространена ложная информация о якобы выбросе радиации на Ровенской АЭС вблизи города Вараш. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что аварий или других нештатных ситуаций на территории АЭС не было, станция работает в штатном режиме.

Также на сайте полиции Херсонской области появилась новость о якобы гибели американских военных советников. Якобы в бункер на Олешковском полигоне попал снаряд, и погибли в общей сложности восемь человек. При этом был обнародован фейковый список погибших.

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