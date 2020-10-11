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09:38 11 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Главный город Нагорного Карабаха подвергся ракетному обстрелу

Хрупкое перемирие между войсками Азербайджана и Армении в карабахском конфликте оказалось под угрозой срыва в воскресенье, 11 октября.

Подписанное в Москве министрами иностранных дел обеих стран соглашение начало действовать в полдень местного времени в субботу, 10 октября. Но уже в ночь с 10 на 11 октября Степанакерт, главный город Нагорного Карабаха, подвергся ракетному обстрелу, сообщают информационные агентства.

Командование непризнанной республики обвинило Азербайджан в обстреле и других городов Нагорного Карабаха.

Министр иностранных дел Армении вечером 10 октября осудил азербайджанскую сторону в нарушении условий перемирия.

Министерство обороны Азербайджана заявило, что ракетами, выпущенными с территории Армении, был обстрелян второй по значению город Азербайджана – Гянджа. Поступали также сообщения о гибели мирных жителей в Гяндже. МИД Армении назвал это дезинформацией, направленной на сокрытие военных действий со стороны Азербайджана.

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Тэги: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах

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