Главный город Нагорного Карабаха подвергся ракетному обстрелу
Хрупкое перемирие между войсками Азербайджана и Армении в карабахском конфликте оказалось под угрозой срыва в воскресенье, 11 октября.
Подписанное в Москве министрами иностранных дел обеих стран соглашение начало действовать в полдень местного времени в субботу, 10 октября. Но уже в ночь с 10 на 11 октября Степанакерт, главный город Нагорного Карабаха, подвергся ракетному обстрелу, сообщают информационные агентства.
Командование непризнанной республики обвинило Азербайджан в обстреле и других городов Нагорного Карабаха.
Министр иностранных дел Армении вечером 10 октября осудил азербайджанскую сторону в нарушении условий перемирия.
Министерство обороны Азербайджана заявило, что ракетами, выпущенными с территории Армении, был обстрелян второй по значению город Азербайджана – Гянджа. Поступали также сообщения о гибели мирных жителей в Гяндже. МИД Армении назвал это дезинформацией, направленной на сокрытие военных действий со стороны Азербайджана.
Новости по теме
Азербайджан и Армения на переговорах в Москве договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12:00 субботы, 10 октября.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Россию, США и Францию способствовать разрешению конфликта в регионе.
Азербайджан готов прекратить огонь, если армянские войска уйдут с территории Азербайджан. Об этом заявил президент Ильхам Алиев.