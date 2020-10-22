В Украине продавали компромат на Байдена за $5 млн

СМИ продолжают публиковать информацию о связях сына Байдена с украинским бизнесом.

В прошлом году в Украине пытались за 5 миллионов долларов продать компромат на экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который работал в украинской компании Burisma, пишет издание Time.

Американские СМИ начали распространять информация о фото и письмах Хантера Байдена на прошлой недели после заявлений адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани о том, что у него есть компромат на сына Байдена.

Отмечается, что ни Джулиани, ни команда Байдена эту информацию не комментируют.

Ранее в СМИ опубликовали электронное письмо, в котором Хантер Байден якобы говорил с советником компании Burisma Holdings Вадимом Пожарским о встрече с Байденом-старшим. У кандидата в президенты от демократов это отрицают.

Источник издания заявил, что в середине прошлого года в Украине продавцы некой информации о Байдене-младшем хотели получить от республиканских союзников президента Трампа 5 миллионов долларов.

После публикаций о Хантере Байдене Трамп призвал генпрокурора США Уильяма Барра назначить спецпрокурора для расследования опубликованных материалов.

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