Минздрав запретил пускать зрителей на матч «Шахтер» – «Боруссия»
Министерство здравоохранения отозвало свое письмо о проведении матча со зрителями, учитывая ухудшение эпидемической ситуации в Украине.
Министерство здравоохранения пересмотрело свое решение относительно присутствия зрителей на матче Лиги чемпионов между «Шахтером» и менхенгладбахской «Боруссией», который состоится 3 ноября в Киеве. Болельщиков не допустят на трибуны стадиона.
Об этом сообщает официальный сайт «Шахтера».
Ранее Футбольный клуб «Шахтер» получил от Министерства здравоохранения Украины официальное письмо о проведении со зрителями матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» (Менхенгладбах). Впрочем, как сообщается, Министерство здравоохранения отозвало свое письмо, учитывая ухудшение эпидемической ситуации, связанной с распространением на территории Украины COVID-19.
Продажа билетов на матч прекращена. Всем, кто уже приобрел билеты, их стоимость будет возмещена.
Ранее зрители присутствовали в Киеве на матчах Лиги чемпионов «Динамо» – «Ювентус» и «Шахтер» – «Интер».
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