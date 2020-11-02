Минздрав запретил пускать зрителей на матч «Шахтер» – «Боруссия»

Министерство здравоохранения отозвало свое письмо о проведении матча со зрителями, учитывая ухудшение эпидемической ситуации в Украине.

Министерство здравоохранения пересмотрело свое решение относительно присутствия зрителей на матче Лиги чемпионов между «Шахтером» и менхенгладбахской «Боруссией», который состоится 3 ноября в Киеве. Болельщиков не допустят на трибуны стадиона.

Об этом сообщает официальный сайт «Шахтера».

Ранее Футбольный клуб «Шахтер» получил от Министерства здравоохранения Украины официальное письмо о проведении со зрителями матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» (Менхенгладбах). Впрочем, как сообщается, Министерство здравоохранения отозвало свое письмо, учитывая ухудшение эпидемической ситуации, связанной с распространением на территории Украины COVID-19.

Продажа билетов на матч прекращена. Всем, кто уже приобрел билеты, их стоимость будет возмещена.

Ранее зрители присутствовали в Киеве на матчах Лиги чемпионов «Динамо» – «Ювентус» и «Шахтер» – «Интер».

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