Список топ-10 казино Украина – показатели на которые стоит обращать внимание
С каждым годом В Украине появляется все больше онлайн-казино. Чтобы помочь новичкам в мире азарта их различать и выбирать наиболее подходящее, мы составили рейтинг лучших клубов.
Как выбрать онлайн-казино и топ-10 игорных заведений в Украине
В 2020 году составить список топ-10 казино Украина стало гораздо проще, чем, скажем, всего 5 лет назад. Последние годы наблюдается рост качества не только игрового софта, но и игровых условий в целом. В этой статье мы расскажем, на что стоит обращать внимание при выборе клуба.
Главные критерии при выборе онлайн-казино
Выбирая место для игры, необходимо внимательно изучить предоставляемые площадкой условия. Многие игроки, по своей неопытности, часто выбирают не совсем надежные клубы. Чтобы этого не произошло, учитывайте следующее:
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Лицензия. Серьезные и проверенные заведения, которые отличаются надежностью и удобством, обладают сертификатами и лицензиями, подтверждающими эти факты. Лицензии, которые принято считать самыми надежными, выдает Мальта, Коста-Рика, Кюрасао, Гибралтар;
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Выбор игр. Чтобы привлечь максимально возможное количество игроков, клубы пытаются постоянно увеличивать возможный перечень игр. Если в казино ассортимент исчисляется сотнями и тысячами игр, то это хороший знак;
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Высокое качество обеспечения транзакций. Играя в казино, пользователи непременно связаны с процессами пополнения счета и вывода выигрышей. Площадки высокого уровня предоставляют своим пользователям как можно более широкий перечень платежных систем на выбор;
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Бонусные программы. Не самый первый, но и не самый последний фактор, который необходимо учитывать. Наличие хороших бонусов – показатель уважительного отношения казино к своим пользователям;
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Саппорт. Очень часто у игроков возникают определенного рода трудности, решить которые самостоятельно они не могут. В этом случае призвана помочь служба поддержки, и чем быстрее она реагирует на обращение, тем лучше;
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Безопасность. Топовые казино уделяют первое место безопасности своих клиентов и их личной информации. Правилом хорошего тона принято считать использование современных способов шифрования данных, в совокупности с SSL;
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Качество предоставляемого софта. Список лучших разработчиков игрового софта можно легко найти в интернете. Присутствие на площадках игр от ведущих провайдеров – это определенно бал в копилку благонадежности казино.
Подробнее о бонусах
Бонусы используются казино для привлечения новых пользователей. Немало нынешних топовых площадок построили на этом свою маркетинговую стратегию. К тому же, наличие хороших и выгодных бонусов – это показатель качества предоставляемых клубом услуг.
Все поощрения можно разделить на условные группы:
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Бездепозитные (вступительные) бонусы. Даются пользователю за регистрацию на площадке. Часто имеют вид бонусных средств, бесплатных вращений, билетов и т.д.;
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Бонусы за первое пополнение счета. Чаще всего имеют вид удвоения или утроения зачисляемой суммы. В основном являются отыгрываемыми бонусами;
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Личные бонусы. Начисляются игроку за личные достижения или особенные дни: День Рождения, высокая активность на площадке;
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Бонус платежной системы. Дается тем игрокам, которые пользуются промотируемой казино платежной системой. Часто игроки с таким бонусом получают плюс десятки процентов к пополняемой сумме;
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Призы для ВИПов. Подарки за участие в программах лояльности;
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Кэшбек. Очень популярный и очень редкий вид бонуса. В качестве компенсации за потраченные деньги, клуб возвращает игроку некоторый процент от них, как правило, это составляет 5-25%.
Самые щедрые подарки и призы предлагают молодые площадки, чтобы как можно быстрее нарастить свою клиентскую базу. Поэтому, отслеживайте появление новых площадок, пишет https://casino-play.com.ua
ТОП-10 онлайн-казино Украины
Списки площадок, которые отвечают всем приведенным выше требованиям, выглядят следующим образом:
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Казино Пин-Ап;
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Казино Джокер;
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Казино Мостбет;
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Казино X;
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Казино Космолот;
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Казино JoyCasino;
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Казино Кинг;
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Казино Reel Emperor;
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888 Казино;
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Казино ROX.
Именно так выглядит топ-10 казино Украина, выбирай понравившееся и выигрывай!
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