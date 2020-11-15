На премьера Армении готовили покушение

Бывшего председателя Службы национальной безопасности Артура Ванецяна подозревают в подготовке покушения на премьер-министра Никола Пашиняна.

В Армении задержали лидера оппозиционной партии «Родина» и бывшего председателя Службы национальной безопасности страны Артура Ванецяна.

Об этом сообщила его адвокат Лусине Саакян.

По ее словам, Ванецяна подозревают в намерении узурпировать власть в стране и подготовке покушения на премьер-министра Никола Пашиняна.

Правоохранители провели обыски в квартире Ванецяна и офисе его партии «Родина». Адвокат утверждает, что силовики не имели разрешения на проведение обысков.

Саакян уточнила, что ее подзащитного вызывали на допрос к следователю департамента Службы нацбезопасности и после допроса задержали. Ванецяну сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса.

По данным СМИ, во время обысков было найдено автоматическое и стрелковое оружие, патроны, гранаты, а также другое вооружение.

Напомним, ночью 10 ноября Пашинян заявил о подписании заявления с президентами России и Азербайджана о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Соглашение вступило в силу с 01:00 10 ноября и предусматривает передачу под контроль от Армении Азербайджану Кельбаджарского, Агдамского, Лачинского районов и территорий в Газахском районе.

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