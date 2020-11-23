Во Львове прощаются с Романом Виктюком
Режиссера похоронят в семейном склепе на Лычаковском кладбище.
Сегодня в понедельник, 23 ноября, прощаются с известным театральным режиссером Романом Виктюком.
Церемония прощания проходит во львовском Первом театре, она продлится до 13:00.
«Во Львов его привезли в субботу. 21 ноября, вечером специальной машиной. О том, что прощание пройдет в Первом театре семья решила единогласно, ведь именно здесь начиналась его карьера, первые спектакли, это его сцена, он здесь творил», – рассказал племянник режиссера Борис Виктюк, пишет Укринформ.
После прощания в Первом театре, состоится отпевание и молитвенный чин в Церкви святого Андрея, а в 15:00 – чин похорон на Лычаковском кладбище. Романа Виктюка похоронят в семейном склепе, где покоятся его родители.
Роман Виктюк умер 17 ноября на 85-м году жизни. 20 ноября состоялась церемония прощания в московском театре, носящем его имя.
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