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10:13 02 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина запустит в космос собственный спутник

Об этом шла речь во время совещания по созданию украинских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли с высоким разрешением.

«Мы должны принять все необходимые меры, чтобы это произошло до конца 2021 года, года 30-летия Независимости Украины. И это вполне реально при условии максимально эффективной работы и является насущной необходимостью», – сообщил вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

По его словам, наличие подобных космических аппаратов не только должно способствовать решению широкого спектра задач, как в интересах экономики, так и силовых структур, но и позволит сэкономить бюджетные средства, которые сегодня тратятся на закупку услуг подобными аппаратами за рубежом.

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Тэги: космос, спутник

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