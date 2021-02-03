Ветеран сборной Украины по футболу явился пьяным на игру
Футбольный клуб «Колос» из села Ковалевка Киевской области отчислил из своих рядов бывшего нападающего сборной Украины Евгения Селезнева за грубое нарушение режима.
35-летний Селезнев на сборе в турецкой Анталии прибыл на товарищеский матч против «Руха» из Бреста в состоянии алкогольного опьянения. В игре «Рухом» (2:2) форвард вышел в стартовом составе, однако его заменили уже на 10-й минуте.
После этого ветеран сразу был отчислен из команды. На уходе форварда настоял главный тренер Руслан Костышин. Футболист уже отправился в Киев, тогда как команда продолжает тренироваться на сборе в Турции.
Как отмечается, Селезнева отчислили из «Колоса» после третьего предупреждения. Впервые он нарушил режим в октябре 2020 года, но тогда в ситуацию вмешался президент клуба Андрей Засуха и не стал наказывать ветерана под свою ответственность.
ФК «Колос» представил Селезнева 2 сентября 2020 года. За это время нападающий провел 12 матчей, в которых забил 5 мячей с пенальти.
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