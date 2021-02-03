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10:29 03 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Офисе Президента рассказали, за что закрыли три телеканала

Подсанкционные телеканалы считают «политической расправой».

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель прокомментировала решение Владимира Зеленского ввести санкции против нардепа Тараса Козака и его медиахолдинга на основании постановления СНБО.

По ее словам, решение принято в соответствии со статьей 5 Закона Украины О санкциях, постановления Верховной Рады № 2589-VIII от 4 октября 2018 и предложений СБУ.

«Это решение разработано в законодательном поле Украины. Ведь и раньше СНБО накладывала те или иные ограничительные меры на украинских граждан, в частности тех, которые сотрудничали с врагом на оккупированных территориях», – написала Мендель в Facebook.

Также она заявила, что блокировка телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZiK «не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, которая в Украине является несомненным ценностью».

«Эти телеканалы давно забыли, что такое журналистские стандарты, проверка фактов или освещения по крайней мере двух точек зрения. Вместо этого они превратились в инструмент пропаганды, который используется в интересах государства-агрессора, нарушившего суверенитет и государственные границы Украины. Уже даже подтверждено финансирование этих каналов из России. Эти медиа стали одним из инструментов войны против Украины, поэтому заблокированы с целью защиты национальной безопасности», – заявила Мендель.

Решение главы государства подсанкционные телеканалы считают «политической расправой».

В НСЖУ назвали санкции против телеканалов чрезвычайной ситуацией и что решение является информационным взрывом, который шокирует международные институты, занимающиеся вопросами журналистики и свободы слова.

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Тэги: тарас козак, 112 Украина, NewsOne и ZiK

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