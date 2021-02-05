Чем развлечь маленького непоседу в путешествии: топ-5 советов родителям

Поездка с малышами для многих родителей — настоящий квест.

Поездка с малышами для многих родителей — настоящий квест. И дело даже не в том, чтобы не забыть взять с собой все необходимое и создать ребенку комфортные условия. Куда проблематичнее придумать, чем развлечь маленького непоседу, особенно если дорога займет более двух часов.

На помощь родителям спешат опытные педагоги Coral Family. Главное, утверждают профессионалы, тщательно подготовиться к предстоящему путешествию: https://sunfamilyclub.net/ru/blog/kak-razvlech-rebenka-v-poezdke-ili-vo-vremya-pereleta-poleznye-sovety. Тогда поездка будет приятной для всех членов семьи.

Учитываем возраст ребенка и способ передвижения

Конечно, многое зависит от возраста детей и предстоящего способа передвижения. Ведь вариантов скоротать время, путешествуя в собственном автомобиле, куда больше, нежели в автобусе или поезде.

Если малышу меньше трех лет, занять его помогут простые пальчиковые игры, книжки и мультик. Если же вы отправляетесь в дорогу с ребенком постарше, придется подумать о большем количестве развлечений.

Игрушки, раскраски, девайсы

Безусловно, существуют и универсальные советы, которые помогут родителям подготовиться к семейному путешествию:

Возьмите в дорогу любимую игрушку вашего малыша. Например, ту, с которой ребенок постоянно спит или играет. Любимый «друг» поможет малышу чувствовать себя комфортнее в пути. Купите ребенку новую игрушку. Ее можно выбрать заранее самостоятельно или вместе с малышом в ближайшем магазине. Для детей постарше отличным развлечением в дороге будет новая книжка или раскраска. Не забудьте захватить с собой фломастеры, альбомы, небольшие наборы игр. Обязательно возьмите в путешествие девайсы с наушниками. Заранее скачайте на планшет или смартфон новые мультик, фильм, аудиокнигу, развивающую игру.

Список тематических мультиков и фильмов для детей

Интересный мультик или комедия помогут скоротать время в дороге и детям, и взрослым. В автомобиле можно устроить семейный просмотр, установив экраны в подголовники сидений.

Если вашему ребенку до пяти лет, оптимальным выбором будут недлинные серии его любимого мультсериала. Дети постарше с удовольствием посмотрят полнометражные сказки от «Уолт Дисней Пикчерс». Готовясь к поездке, скачайте несколько захватывающих историй о путешествиях из нижеследующего списка:

«Вверх»;

«Мадагаскар 3»;

«Вольт»;

«Моана»;

«Далеко на север»;

«Снежная пятерка»;

«Потерянное звено»;

«Приключения Реми»;

«Бесконечная история»;

«Алиса в стране чудес»;

«Бэйб».

Напоследок — еще один универсальный совет от педагогов Coral Family: собираясь в дорогу и находясь в пути, не забывайте о чувстве юмора. Оно-то уж наверняка поможет выйти из любой непредвиденной ситуации.