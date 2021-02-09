У России отобрали ЧМ-2022 по борьбе

Предполагалось, что ЧМ-2022 состоится в Красноярске (Россия). Новое место проведения турнира – Белград (Сербия).

В United World Wrestling (UWW) принято решение о переносе места проведения чемпионата мира по спортивной борьбе 2022 года.

Решение напрямую связано с недавним вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне (Швейцария) – российский спорт получил временную дисквалификацию за очередной допинговый скандал.

При этом турнир 2023 года, который должен был пройти в Сербии, состоится уже в России.