У России отобрали ЧМ-2022 по борьбе
Предполагалось, что ЧМ-2022 состоится в Красноярске (Россия). Новое место проведения турнира – Белград (Сербия).
В United World Wrestling (UWW) принято решение о переносе места проведения чемпионата мира по спортивной борьбе 2022 года.
Решение напрямую связано с недавним вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне (Швейцария) – российский спорт получил временную дисквалификацию за очередной допинговый скандал.
При этом турнир 2023 года, который должен был пройти в Сербии, состоится уже в России.
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