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19:00 10 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Киев вновь оказался в топе городов с самым грязным воздухом

Топ возглавили пакистанский город и два индийских. Киев с индексом 97 при норме 50 – на 18-м месте.

Столица Украины вновь попала в топ-20 городов с самым грязным воздухом на планете. Концентрация вредных веществ в воздухе превышает норму почти в два раза, сообщает портал Iqair, отслеживающий уровень загрязнения.

Так, по состоянию на среду, 10 февраля, на 13:00, Киев в списке занимает 18 место.

Лидерами рейтинга являются Лахор (Пакистан), Колката (Индия) и Мумбаи (Индия).

Индекс Киева составляет 97, тогда как нормой является 50. Уровень загрязнения воздуха в столице является «нездоровым для чувствительных групп населения».

При такой норме гражданам, имеющим заболевания дыхательной системы, рекомендуют выходить на улицу в респираторах.

Ранее сообщалось, что Киев находился два дня в мировом топе городов с загрязненным воздухом.

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Тэги: Киев, экология, воздух, загрязнение

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