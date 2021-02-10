Киев вновь оказался в топе городов с самым грязным воздухом
Топ возглавили пакистанский город и два индийских. Киев с индексом 97 при норме 50 – на 18-м месте.
Столица Украины вновь попала в топ-20 городов с самым грязным воздухом на планете. Концентрация вредных веществ в воздухе превышает норму почти в два раза, сообщает портал Iqair, отслеживающий уровень загрязнения.
Так, по состоянию на среду, 10 февраля, на 13:00, Киев в списке занимает 18 место.
Лидерами рейтинга являются Лахор (Пакистан), Колката (Индия) и Мумбаи (Индия).
Индекс Киева составляет 97, тогда как нормой является 50. Уровень загрязнения воздуха в столице является «нездоровым для чувствительных групп населения».
При такой норме гражданам, имеющим заболевания дыхательной системы, рекомендуют выходить на улицу в респираторах.
Ранее сообщалось, что Киев находился два дня в мировом топе городов с загрязненным воздухом.
Новости по теме
В среду столбик термометра в столице поднялся до 15,2 градусов. Такой показатель был зафиксирован 139 лет назад.
Пятый рекорд ноября. В Киеве зафиксирована самая теплая ночь за 139 лет.
Среди факторов, влияющих на загрязнение воздуха, в ГСЧС назвали слабый ветер, повышение температуры, густые туманы и антициклон.