На Днепропетровщине задержали банду наркоторговцев
Участники группы изготавливали наркотики и психотропные вещества мини-лабораториях в Кривом Роге и сбывали их на территории всей Украины.
В Днепропетровской области правоохранители разоблачили группу, участники которой занимались производством, изготовлением и сбытом наркотиков в особо крупных размерах. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
«По данным следствия, участники группы изготавливали наркотики и психотропные вещества в так называемых мини-лабораториях в Кривом Роге и сбывали их на территории всей Украины», – говорится в сообщении.
В ходе 30 обысков в жилых зданиях, автомобилях и в нарколаборатории на территории Днепропетровской области правоохранителями изъято около 600 г белого порошкообразного вещества, похожего на амфетамин, 200 г каннабиса, оборудование для изготовления наркотических средств, два автомобиля, а также банковские карты.
По результатам проведения следственных действий задержаны два человека. Также решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанным и другим участникам группы.
Новости по теме
Шести членам преступной группы избрана мера пресечения содержание под стражей, еще один подозреваемый – под круглосуточным домашним арестом.
Несмотря на то, что ему грозило до двенадцати лет тюрьмы с конфискацией всего имущества.
Несмотря на все доводы их адвокатов.