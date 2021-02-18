На Днепропетровщине задержали банду наркоторговцев

Участники группы изготавливали наркотики и психотропные вещества мини-лабораториях в Кривом Роге и сбывали их на территории всей Украины.

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили группу, участники которой занимались производством, изготовлением и сбытом наркотиков в особо крупных размерах. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

«По данным следствия, участники группы изготавливали наркотики и психотропные вещества в так называемых мини-лабораториях в Кривом Роге и сбывали их на территории всей Украины», – говорится в сообщении.

В ходе 30 обысков в жилых зданиях, автомобилях и в нарколаборатории на территории Днепропетровской области правоохранителями изъято около 600 г белого порошкообразного вещества, похожего на амфетамин, 200 г каннабиса, оборудование для изготовления наркотических средств, два автомобиля, а также банковские карты.

По результатам проведения следственных действий задержаны два человека. Также решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанным и другим участникам группы.

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