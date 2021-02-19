Мировые цены на нефть начали снижаться

Саудовская Аравия передумала сокращать добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки. А Ирак увеличил экспорт сырья, даже несмотря на обязательство члена ОПЕК сократить добычу.

Мировые цены на нефть эталонных марок перешли к снижению. Ослаб фактор поддержки, связанный с перебоями поставок сырья в США из-за сильных морозов. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в пятницу, 19 февраля.

Так, апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures снизились на $0,85 (1,33%) – до $63,08 за баррель. По итогам торгов в четверг контракт подешевел на $0,41 (0,6%) – до $63,93 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упала на $1,00 (1,65%) – до $59,52 за баррель. Накануне эти контракты подешевели на $0,62 (1%), до $60,52 за баррель.

Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $3,56 в пользу Brent.

По данным западных информагентств, Саудовская Аравия, которая добровольно обязалась сократить производство нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в феврале-марте, теперь планирует увеличить добычу в ближайшие месяцы. По словам советников властей страны, Эр-Рияд собирается отказаться от сокращений, и намерен объявить об этом в ходе встречи стран ОПЕК в марте.

Ирак в декабре увеличил экспорт нефти на 5,5% относительно предыдущего месяца – до 3,307 млн б/с, добыча выросла на 4,7% и достигла 3,857 млн б/с. Между тем по сравнению с декабрем 2019 года первый показатель упал на 14,7%, а второй – на 15%.

Экспорт нефти из Ирака вырос в первой половине февраля, даже несмотря на обязательство члена ОПЕК сократить добычу в этом месяце.

Сообщения об увеличении добычи в Ираке и надежды на восстановление энергоснабжения в американском Техасе оказали основное давление на нефтяные котировки.

Ранее на этой неделе »черное золото» дорожало на фоне резкого сокращения добычи в США из-за сильных морозов. Они вызвали перебои в энергоснабжении, что повлекло за собой приостановку работы ряда крупных нефтеперерабатывающих предприятий, а также сокращение добычи нефти и газа.

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