В Белом доме назвали причину авиаудара по Сирии

С целью деэскалации конфликта и в Сирии, и в Ираке Байден готов принимать подобные меры, заявила Джен Псаки.

Атака американской авиации на объекты в Сирии, принадлежащие военизированной группировке, которую поддерживает Иран, была направлена на деэскалацию напряженности в регионе. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, о предстоящем авиаударе Минобороны США проинформировало Конгресс в четверг вечером. На второй день состоялся брифинг для конгрессменов, проведенный сотрудниками американской администрации.

«Удары были необходимы для устранения угрозы и соразмерны предыдущим атакам. <…> Цели были выбраны таким образом, чтобы предотвратить риск новых нападений в ближайшие недели», – заявила пресс-секретарь.

Также Псаки подчеркнула, что с целью деэскалации конфликта и в Сирии, и в Ираке глава государства Джо Байден намерен принимать подобные меры.

«Президент посылает недвусмысленное сообщение о том, что он собирается действовать с целью защитить американцев, и когда возникают угрозы, он имеет право принять меры в то время и в той манере, которую он выберет», – уточнила она.

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