В Украине началась третья волна пандемии – Шмыгаль
Глава правительства не исключает возврата к жесткому локдауну. Тем временем, до конца года планируют привить до 10 млн украинцев.
Премьер-министр Денис Шмыгаль констатировал, что в Украине началась третья волна пандемии COVID-19, из-за чего возможен возврат к жесткому локдауну. Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг, 4 марта.
«Нужно понимать: началась третья волна пандемии коронавируса в Украине», – сказал Шмыгаль.
Новости по теме
Шмыгаль заявляет, что Кабинет министров в ближайшее время примет решение о возвращении к модели адаптивного карантина.
В конце зимы заканчивается действие адаптивного карантина – его намерены продлить сначала еще на месяц.
Кабмин принял решение о продлении общего карантина до конца февраля. При этом в январе на пару недель введут усиленный карантин.