В Украине началась третья волна пандемии – Шмыгаль

Глава правительства не исключает возврата к жесткому локдауну. Тем временем, до конца года планируют привить до 10 млн украинцев.

Премьер-министр Денис Шмыгаль констатировал, что в Украине началась третья волна пандемии COVID-19, из-за чего возможен возврат к жесткому локдауну. Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг, 4 марта.

«Нужно понимать: началась третья волна пандемии коронавируса в Украине», – сказал Шмыгаль.

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