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16:20 02 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Запорожье вводит строгий карантин

С субботы в областном центре запретят работу общепита, кинотеатров, спортзалов, а также непродовольственных магазинов и рынков.

Власти Запорожье в пятницу, 2 апреля, приняли решение ввести ы городе жесткий карантин. Новые ограничения начнут действовать с 3 апреля, сообщает издание Первый Запорожский.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций запретила:

  • заведениям питания (помимо служб доставки) работать с понедельника по пятницу с 20:00 до 6:00, а также в выходные и праздничные дни;
  • проведение массовых мероприятий (кроме спортивных мероприятий, но без зрителей);
  • работу кинотеатров и других учреждений культуры;
  • деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению;
  • деятельность спортивных залов и фитнес-центров;
  • деятельность рынков и магазинов, кроме продовольственных

Режим локдауна в Запорожье начинается с 3 апреля. К слову сейчас Запорожская область находится в «оранжевой» зоне карантина.

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Тэги: Запорожье, карантин, пандемия
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