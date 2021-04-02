Запорожье вводит строгий карантин

С субботы в областном центре запретят работу общепита, кинотеатров, спортзалов, а также непродовольственных магазинов и рынков.

Власти Запорожье в пятницу, 2 апреля, приняли решение ввести ы городе жесткий карантин. Новые ограничения начнут действовать с 3 апреля, сообщает издание Первый Запорожский.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций запретила:

заведениям питания (помимо служб доставки) работать с понедельника по пятницу с 20:00 до 6:00, а также в выходные и праздничные дни;

проведение массовых мероприятий (кроме спортивных мероприятий, но без зрителей);

работу кинотеатров и других учреждений культуры;

деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению;

деятельность спортивных залов и фитнес-центров;

деятельность рынков и магазинов, кроме продовольственных

Режим локдауна в Запорожье начинается с 3 апреля. К слову сейчас Запорожская область находится в «оранжевой» зоне карантина.

Тэги: Запорожье, карантин, пандемия