Запорожье вводит строгий карантин
С субботы в областном центре запретят работу общепита, кинотеатров, спортзалов, а также непродовольственных магазинов и рынков.
Власти Запорожье в пятницу, 2 апреля, приняли решение ввести ы городе жесткий карантин. Новые ограничения начнут действовать с 3 апреля, сообщает издание Первый Запорожский.
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций запретила:
- заведениям питания (помимо служб доставки) работать с понедельника по пятницу с 20:00 до 6:00, а также в выходные и праздничные дни;
- проведение массовых мероприятий (кроме спортивных мероприятий, но без зрителей);
- работу кинотеатров и других учреждений культуры;
- деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению;
- деятельность спортивных залов и фитнес-центров;
- деятельность рынков и магазинов, кроме продовольственных
Режим локдауна в Запорожье начинается с 3 апреля. К слову сейчас Запорожская область находится в «оранжевой» зоне карантина.
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